Titanic: recrean réplica dentro de parque temático para turistas

China ha dado a conocer la creación de una réplica tamaño real del icónico Titanic, la cual ya está en sus ajustes finales, para recibir a turistas, este estará situado en ‘Titanicland’, parque temático dedicado al mítico trasatlántico.

En la ciudad de Suining, situada al suroeste de ese país, cuatro grúas se elevan en torno a una inmensa bodega seca, junto a un río.

Cientos de trabajadores de obra, son responsables de la creación del gigante navío, el cual naufragó hace ya más de un siglo en el océano Atlántico; causando a su vez la pérdida humana de más de 1500 pasajeros y miebros de su tripulación.

Huge Titanic replica to open in China over a century after the ship’s ill-fated voyage.

Tourists will be able to stay on the full-scale replica being built at a theme park. Everything from dining room to door handles are styled on the original Titanichttps://t.co/P8coyeBlG9 pic.twitter.com/dJDECUHaUf

— AFP News Agency (@AFP) May 14, 2021