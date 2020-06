Tinder expulsa a usuaria por ser ‘demasiada guapa’

Escucha la nota:



Holly Valentine fue bloqueada de Tinder por ser “demasiado guapa”, la joven americana de 26 años no ha podido seguir usando Tinder para encontrar a la persona de sus sueños, tal como le ocurrió a Sharon Stone, quién fue expulsada de Bumble.

Tinder, plataforma de más de 50 millones de usuarios, expulsó a dicha personalidad por mostrar contenidos “demasiado atractivos”.

Ante la medida de la plataforma, la modelo expresó: “Utilicé imágenes normales, hice todo lo que se suponía que tenía que hacer, le di me gusta a unas cuantas personas, hice match unas cuantas veces, y luego me sumergí en la serie de Juego de Tronos. Después de unas horas, volví a la aplicación y vi que me habían bloqueado la cuenta”.

