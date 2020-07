Terapias de conversión serán castigadas en CDMX hasta con 5 años de prisión

Escucha la nota:



Con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, este viernes el congreso capitalino en el sesión extraordinaria aprobó dictamen para sancionar con prisión las denominadas “Terapias de Conversión”, práctica que mediante sesiones psicológicas, psiquiátricas o prácticas crueles, busca modificar la preferencia u orientación sexual de las personas, principalmente en niños y jóvenes.

Al presentar el dictamen, a nombre de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género, el diputado por Morena, Eduardo Santillán expuso que con esta propuesta se protegen todas las preferencias sexuales; “que lo mismo protege a la heterosexualidad, que a la homosexualidad o a cualquiera de las preferencias sexuales”.

Además, agregó en legislador, se garantiza una protección adicional para menores de edad, así como para las personas que no tienen la capacidad de comprender el hecho, en donde se establece una agravante de la mitad adicional de la pena, mientras que en el caso de menores de edad se establece que se perseguirá por denuncia.

“Que cualquiera de estas terapias de conversión que utilicen métodos violentos, especificándose violencia física, moral o psicoemocional, en donde hay tratos crueles o degradantes que atentan contra la dignidad humana, se establece una sanción de prisión de 2 a 5 años, esto nos parece muy importante, además se establece que este delito se perseguirá de querella”, indicó.

En tanto, al hacer su razonamiento de voto, el diputado Temístocles Villanueva, quien promovió la iniciativa en septiembre del año 2018, destacó que pese a la dificultad para dictaminar, una vez más la Ciudad de México se pone a la vanguardia.

“Como buen dice el lema de esta causa no hay nada que curar, pues la homosexualidad no es una enfermedad, las personas de la diversidad sexual llevamos más de 30 años defendiendo ante gobiernos y sociedad que no estamos enfermos, respaldados además por la OMS”, apuntó.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum celebró el paso que dio el legislativo local en esta materia.

“Me parece que es de la inquisición estas medidas de querer cambiar la orientación sexual de una persona con terapias, es decir, no corresponde a los sistemas de salud del siglo XXI, no corresponde a las libertades a las que tiene acceso esta ciudad, a los derechos porque esta es una ciudad de derechos, entonces nos parece que son medidas que no corresponden con una ciudad de derechos”, puntualizó.