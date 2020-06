Tenemos fecha para final de la Champions

La Liga de Campeones de esta temporada, cuya actividad fue suspendida por la pandemia de coronavirus, se completará con un minitorneo de ocho equipos que se celebrará en Lisboa en agosto, informó este miércoles la UEFA.

Los cuartos de final y las semifinales se celebrarán a un solo partido, en lugar de los dos habituales, y la final tendrá lugar el 23 de agosto, dijo el organismo rector del futbol europeo tras una reunión del comité ejecutivo celebrada por videoconferencia.

Los cuatro partidos de vuelta de octavos de final que aún están por jugarse (Manchester City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea, Juventus-Olympique Lyonnais y Barcelona-Napoli) se disputarán el 7 y 8 de agosto, ya sea en las sedes originalmente previstas o en Portugal.

Paris St Germain, Atlético de Madrid, Atalanta y Leipzig ya se han clasificado para cuartos.

El plan permite una conclusión más rápida de la temporada que el tradicional formato de eliminatorias de ida y vuelta, pero supone que la competición tendrá seis partidos menos, lo que costará a la UEFA ingresos de retransmisión.

