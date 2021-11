Telescopio Hubble en vivo: Capta a ‘Nebulosa del langostino’ en constelación de Escorpio

La NASA publicó la imagen de la “Nebulosa del langostino”, ubicada en la constelación de Escorpio, la cual, fue captada por el telescopio Hubble en vivo.

De acuerdo con la agencia espacial estadunidense, se trata de un vivero estelar masivo a seis mil años luz de la Tierra.

Por medio de un comunicado, la Administración Nacional de Aeronáutica u el Espacio, detalló que el cuerpo celeste se extiende 250 años luz y su dimensión es cuatro veces el tamaño de la luna llena.

La también conocida por los expertos como IC 4628, emite luz principalmente en longitudes de onda que el ojo de los seres humanos no puede detectar.

Sin embargo, el telescopio de la NASA nos da la oportunidad de echar un vistazo, ya que muestra una pequeña parte del cúmulo de estrellas a través de luz infrarroja.

De esa forma, capturó impresionantes detalles sobre su estructura que incluye a las “áreas brillantes de gas incandescente”.

Welcome to the Prawn Nebula 🦐

This newly released Hubble image shows a massive star nursery that stretches 250 light-years across, and is located about 6,000 light-years away: https://t.co/LVxeMUoQR1#NebulaNovember pic.twitter.com/ZoffuQFITC

— Hubble (@NASAHubble) November 19, 2021