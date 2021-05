¿Te pueden multar por usar tu celular en el AICM?

Escucha la nota:



Luisito Comunica, famoso youtuber se hizo tendencia este día, luego de dar a conocer que recibió una multa de más de 6 mil pesos por usar su teléfono en el AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), esto ocurrió mientras esperaba su maleta.

A través de varias historias en sus redes sociales Luisito compartió lo que le ocurrió y dijo haberlo grabado, para que quedara evidencia de todas las irregularidades que fue capturando.

Información relacionada: Nuevo show de concursos de Youtube por Luisito

“Estaba esperando mi maleta en el aeropuerto y me van a poner una multa de 18 mil pesos por estar usando mi celular”, afirmó.

También explicó que un policía le advirtió que si no guardaba el celular, la multa podría ser más costosa.

“No soy el único en la sala de espera en este momento usando el celular, pero si al único que se le está imponiendo una multa”, reiteró el youtuber.

Después de lo ocurrido contó que el proceso para recibir su multa tardó alrededor de 2 horas, esto debido a que la autoridad superior, no llegaba y no había nadie capacitado para seguir con el castigo.

Finalmente llegó el personal para continuar con el proceso y en otra historia en sus redes, se tomó una fotografía con su ticket de la multa. El costo total fue de 6 mil 930 pesos.

Otra cosa ‘extraña’ que contó fue que no lo dejaron pagar en el AICM con tarjeta, sino únicamente en efectivo.

Además informó que el AICM hizo que lo custodiaran 3 militares para que no intentara escaparse a la hora de ir a los cajeros y retirar el dinero para pagar la multa. “Me mandaron a estos militares para que no me escapara, con ellos todo bien, la verdad se portaron muy amables y respetuosos”.

Luisito Comunica aseguró en varias historias compartidas que lo sucedido en el aeropuerto es un claro abuso de autoridad e indicó que el elemento de seguridad no tenía la autoridad para aplicar la multa.

¿Y realmente se puede hacer uso del celular en el AICM?

Sí esta prohibido usar el celular en la aduana del aeropuerto, incluso hay un mapa, con las áreas marcadas. Esto de acuerdo a un comunicado por el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.