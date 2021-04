Sujetos de 30 y 35 disfrazados de adultos mayores reciben vacuna anticovid en Coyoacán

Escucha la nota:



El pasado 27 de marzo dos hombres de 30 y 35 años caracterizados de adultos mayores fueron vacunados en la macro unidad habilitada en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en Coyoacán.

En conferencia de prensa, Cristina Cruz, Delegada Estatal de los Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, informó que debido a la voz que no correspondía a la de un adulto mayor fueron descubiertos y puestos a disposición de las autoridades.

“Y ya al final del proceso de vacunación una compañera servidores de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía, entonces fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario, se denunció. Utilizaron documentación de otra persona no estaba alterada la documentación más bien era de otras personas, y van caracterizados como adultos mayores, pintados de canas en el cabello, las cejas y con caretas para que no fueran reconocidos”, apuntó.

Al respecto la jefa de gobierno Claudia Sheinbuam refirió que los dos sujetos se encuentran en prisión por usurpación de identidad.

La mandataria capitalina pidió a la ciudadanía esperar cuando sea su turno de vacunación.

“No sé, el tema aquí es que en todos los casos que no se siguen los criterios que deben seguirse, y en particular si hubo una falsificación de un documento, pues se trata como un delito, sobre todo si hubo usurpación de identidad. En otros casos sencillamente, si hay una persona que es funcionario público y que por alguna razón se vacunó y no le correspondía, se separa del cargo dado que ahí no hay un delito penal”, expuso.

Sobre las segundas dosis para estos sujetos, así como para el titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, Pedro Abelardo Faro Padrón, quien fue destituido por brincarse la fila para recibir la vacuna contra Covid-19 sin que le correspondiera, Sheinbuam Pardo indicó que si se les aplicará pues se trata del derecho a la salud.