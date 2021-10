Subastan obra de Bansky en ¡25 millones de dólares!

Escucha la nota:



Hoy el mundo de la pintura quedó impactado debido a la subasta de la obra de Bansky ‘Love is in the bin’ en más de 25 millones de dólares.

La obra fue adquirida por un coleccionista asiático, sin embargo su identidad se mantuvo oculta.

Love is in the bin, obra de arte más cara en el mundo

La obra de Bansky, ‘Love is in the bin’ se vendió hoy en Londres por más de 25 millones de dólares.

Esto supera un récord por el artista urbano.

Mientras tanto, este cuadro llego a tal valor debido a que fue autodestruido y renombrado.

Anteriormente el cuadro se llamaba ‘La niña con el globo’ y se portaba completo, pero en alguna ocasión el mecanismo de protección del cuadro donde se encontraba lo destruyó partiéndolo parcialmente.

Esto sucedió en la subasta anterior en el año 2018.

En aquella ocasión, el expropietario adquirió la pintura en 1.4 millones de dólares.

The painting that British street artist Banksy purposely shredded during a 2018 auction sold Thursday for $25.4 million—18 times what the buyer of the pre-shredded piece paid for it https://t.co/tND0goVvDX — The Wall Street Journal (@WSJ) October 14, 2021

Las obras de Banksy

El mítico grafitero comenzó aparecer en el ojo del público después de que sus graffitis aparecieran misteriosamente en parque de Londres.

Las obras de Bansky más famosas han sido referentes a protestas sociales.

El pasado mes de marzo del 2019, la obra ‘El que cambia el juego’ fue una pintura creada para recaudar fondos para el sistema de salud inglés tras la pandemia.

Esta obra fue vendida en 19 millones de euros.

Por otra parte, la tercer obra de Bansky es ‘el parlamento transferido’.

Esta obra fue puesta en venta en 11 millones y plasmaba a la Cámara de los Comunes inglesa llena de chimpancés.

Las obras de Bansky han sido un parteaguas en el mundo del arte.