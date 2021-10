¿Star Wars de terror?, Mike Flanagan quiere hacer una película

El reconocido productor Mike Flanagan, creador de ‘La Maldición de Hill House’, quiere hacer una película de Star Wars de terror.

Lo anterior lo dio a conocer en su cuenta de Twitter al decir que se le había ocurrido la idea de hacer un filme terrorífico pero ambientada con el universo de los personajes de Star Wars.

Got woken up by the earthquake this morning, sat there for a few minutes just thinking “I’d really love to make a horror movie in the STAR WARS universe…”

— Mike Flanagan (@flanaganfilm) October 24, 2021