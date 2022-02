Solicitan alcaldes de oposición información ante la UIPE por supuesta investigación en su contra

Las y los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Benito Juárez, Santiago Taboada; de Coyoacán, Giovani Gutiérrez; de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitaron de manera formal a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Ciudad de México (UIPE), la información de la supuesta investigación que se encuentra en curso para revisar sus patrimonios.

El oficio fue entregado de propia mano en las instalaciones de la UIPE ubicadas en la calle Oriente 233, número 178, colonia Agrícola Oriental.

Información relacionada: Generamos entornos seguros en Coyoacán al retirar 2 toneladas de alcohol y enseres: Giovani Gutiérrez

“Esperamos respuesta, lo mínimo que se puede esperar es que ante una solicitud de cinco alcaldes de la ciudad, firmada por cinco alcaldes de la ciudad, pues puedan emitir una respuesta al respecto. Tenemos derecho a saber que está pasando porque empiezan a haber ciertas acciones muy señalizadas solamente con cinco alcaldes y con los de la oposición… Estamos solicitando información, queremos ver qué los motivó. No sé si a lo mejor alguna encuesta que ahí tuvieron el conocimiento con miras al 24, no lo sé, pero aquí estamos, por eso venimos a solicitar información, nada más, venimos en son de paz”, señaló Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

Taboada, también vocero de la UNA CDMX, subrayó que no hay razón para que exista una investigación en contra de las y los alcaldes, toda vez que sus declaraciones patrimoniales son públicas: “todos los que estamos aquí, no sólo nosotros, cualquier servidor, tienen la obligación de entregar una declaración de su estado patrimonial y pues eso es público, eso en verdad no necesita pedir información más que a la Contraloría, todos la hemos presentado”.

En este sentido, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, apuntó que la persecución política de la que son objeto se debe a que el gobierno capitalino no esperaba los resultados que está dando la oposición.

“¿Por qué? Pues seguramente por los resultados que ha dado cada uno, somos los que mejor estamos dando resultados en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en la cercanía con la gente y eso es lo que no esperaba el gobierno actual; el Gobierno de la Ciudad de México no esperaba que tuviéramos esa empatía con la gente, lo que ellos olvidaron nosotros lo estamos haciendo ahorita”.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, sostuvo que estas acciones pueden deberse al miedo del partido en el gobierno a las elecciones del 2024 y porque son autoritarios y antidemocráticos, por lo que hizo un llamado a que no los quieran distraer de seguir dando resultados y de quererlos investigar por el simple hecho de que les ganaron en las pasadas elecciones.

“Este gobierno persigue a la oposición, no persigue a la corrupción. En lugar de estar investigando a la delincuencia organizada, que es para lo que existe esa unidad, en lugar de estar investigando pues a quien se enriqueció con la Línea 12 del metro, por ejemplo, otras cosas, deciden irse contra los alcaldes y la verdad es que es un acto autoritario y es una manera patética de enfrentar a la oposición, en lugar de trabajar por mejorar los servicios, por atender a la gente, por hacerse cargo de las causas de su derrota electoral el pasado 6 de junio”.

En tanto, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, reiteró que únicamente están requiriendo información ante las versiones de prensa que revelaron la supuesta investigación en su contra y, aseguró que en caso de que la autoridad solicite alguna información adicional los cinco alcaldes están en la mejor disposición.

“Todos los que estamos aquí no estamos pensando en las próximas elecciones, Lía está concentrada en ir a las colonias, Sandra está concentrada en ir a los mercados, en ir a los barrios, Santiago está concentrado en ver que todo esté funcionando bien en la alcaldía Benito Juárez, como lo ha hecho, por eso fue reelecto y fue reelecto bien, y un servidor todos los días está trabajando junto con ellos, de lunes a domingo, para asegurarnos que la ciudadanía viva bien”.

Las y los alcaldes hicieron un llamado a que la UIPE, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, responda la solicitud de información lo antes posible.