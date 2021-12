Solicita IECM 755 mdp más de presupuesto respecto a lo asignado por gobierno capitalino

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, presentó ante diputados locales el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2022 de este organismo autónomo, el cual asciende a un monto de mil 955 millones 20 mil 834 pesos, cifra superior al monto asignado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno local, el cual ronda los mil 200 millones de pesos.

En el encuentro virtual explicó que el presupuesto se distribuirá en gastos de operación del Programa Ordinario del Instituto, gastos para el financiamiento Público Ordinario de los partidos políticos, consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022, consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024, elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, iniciativa Ciudadana Emergente, y consulta de Revocación de Mandato.

Información relacionada: Emite CDH de la CDMX recomendación por mala atención médica a internos de los reclusorios capitalinos

Avendaño Durán advirtió que en caso de que el IECM no reciba los recursos contemplados en su Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, y únicamente se ajuste a lo previsto por el Gobierno local, sería imposible realizar actividades adicionales, incluyendo la Consulta de Presupuesto Participativo del próximo año, toda vez que su gasto ordinario implica un monto de mil 48 millones de pesos, mientras que las prerrogativas de los partidos más de 472 millones de pesos.

“Los recursos que nosotros estamos pidiendo de manera muy responsable en caso de que no no sean otorgados y únicamente se ajuste a lo que está proyectando el gobierno de la ciudad, nos dejarían prácticamente en la imposibilidad de cumplir con ninguna actividad adicional… Si únicamente nos dedicáramos al pago de nómina, al pago de los servicios indispensables y el pago de prerrogativas, no tendríamos posibilidad de llevar a cabo ninguna actividad adicional, ni la consulta de presupuesto participativo ni todas las actividades preparatorias que tenemos que llevar a cabo para otros ejercicios”, indicó.