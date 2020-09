Sin suficientes fondos para atender programas sociales de CDMX

Escucha la nota:



Ante los señalamientos que hicieron la Canacope y Coparmex de la Ciudad de México respecto a que los préstamos de 10 mil pesos que otorgó el gobierno capitalino a los micro y pequeños negocios fueron insuficientes, el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real reconoció que derivado de la crisis a causa de la pandemia la administración no cuenta con recursos suficientes para atender todos los programas sociales.

Tras hacer entrega del segundo informe de gobierno capitalino, el funcionario explicó que el monto de ese apoyo se determinó con base en los recursos con los que se contaba en ese momento.

“El hecho real es que estamos también ante una profunda transformación de las economías en que lamentablemente no alcanzan los recursos, sobre todo, tomando en cuenta de este impasse en el pago de impuestos y servicios, derivado precisamente de una inactividad social, acordada en beneficio de la salud. Es decir, no estamos cobrando, sino que estamos reconociendo esa imposibilidad de pago, pero también tenemos que decir que no hay suficientes fondos para atender todos los programas sociales y laborales con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad”, apuntó.

Asimismo consideró que tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno de México han actuado con muchísima responsabilidad financiera y presupuestal.

En otro tema el secretario de Gobierno dio a conocer que derivado de la crisis económica que se vive en la Ciudad por la Covid-19, el Gobierno capitalino no está en condiciones de aportar recursos para la rehabilitación del templo de la Santa Veracruz, edificación que sufrió dos incendios que le originaron varios daños en fin de semana pasado.