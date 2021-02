Sin presencia en CDMX de variantes Covid de Inglaterra, Sudáfrica o Brasil

Escucha la nota:



En la Ciudad de México no se ha detectado ninguna variante del virus SARS-CoV-2 que circulan en otros países como Inglaterra, Sudáfrica o Brasil, informó la titular de la Secretaría local de Salud (Sedesa), Oliva López.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) solo ha localizado estas variantes en Jalisco.

“El Indre, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos muestrea y sobretodo ha estado orientado a estas variantes sudafricana, brasileña e inglesa, la ha identificado circulando en el país, específicamente en el estado de Jalisco, en la ciudad de México no han identificado de las muestras que se analizan, no han identificado, no se analizan todas las muestras para esto porque requiere un proceso un procedimiento más especializado que lo hace el Indre pero del muestreo que se hace no se han identificado en la ciudad de México estas variantes”, indicó.

La funcionaria agregó que el manejo en cuanto a medidas preventivas en el caso de estas variantes es el mismo: uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos.

Además aclaró que las vacunas que hasta ahora son aplicadas en nuestro país también generan inmunidad para estas variantes que se ha determinado son más contagiosas pero no más letales.

“Y también en términos de la vacunación hasta ahora se ha dicho que la vacuna, los distintos biológicos aprobados por el gobierno de México, están en capacidad de generar una inmunidad para el conjunto de las variaciones que se han identificado hasta ahora”, expuso.