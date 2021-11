Sin indicios de los desaparecidos en la GAM: denuncian familiares

Familiares de Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, Jesús Armando Reyes Escobar y Leonel Báez Martínez, identificados como los trabajadores del Sanborns de Gustavo A. Madero, desaparecidos el 29 de noviembre del 2019, realizaron una marcha y un mitin para exigir a las autoridades la búsqueda efectiva y localización de los jóvenes a dos años de los hechos.

A las 5:00 de la tarde en punto salieron de la glorieta de El Caballito y pretendieron entrar al zócalo capitalino, sin embargo les fue impedido el paso por elementos policiacos, por lo que caminaron por la calle Madero y frente al Sanborns de los Azulejos, pidieron ayuda a la empresa para encontrar a sus tres trabajadores.

Llegaron a Bellas Artes donde instalaron una ofrenda con flores, fotos y entre las canciones favoritas de los jóvenes, en voz de Rubí Reyes, hermana de Jesús Armando, evidenciaron que no hay avance en la carpeta de investigación ni en la búsqueda, por ello pidieron a la sociedad su colaboración.

Advirtieron que a pesar de que se han realizado acciones de búsqueda, no hay el mínimo indicio de los que pudo haber pasado con ellos, quien se los llevó y donde se encuentran actualmente.

Las familias, frente al Palacio de Bellas Artes, entonaron las estrofas de la canción Luna de Ana Gabriel:

“Tú que sabes en donde esta, Acaríciale con mi amor, Dile que él es a quien yo más. Tú que sabes por donde va, Ilumínale con tu luz, Su sendero porque quizás, no es bueno. No es bueno, quizás no es bueno”.

En esta marcha y mitin estuvieron acompañados por el Colectivo Hasta Encontrarles CDMX y familiares de otras víctimas de desaparición.