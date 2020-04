Sin gente ni animales, solo ¿figuras extrañas? en playas de BC

La usuaria que compartió las imágenes y videos afirmó que en la arena no se alcanzan apreciar ningún tipo de huellas.

Supuestas figuras extrañas han aparecido en playas de Rosarito, Baja California y es que, a las personas del lugar les resulta fuera de lo común, debido a que no hay “ningún alma” rondando por ahí, luego de que las autoridades negaran el acceso tras la declaración de emergencia sanitaria en México debido al Covid-19.

A través de redes sociales una usuaria de nombre Lila Deneken compartió un video en su cuenta de Instagram, en la que muestra que dichas playas amanecieron de la nada con figuras en la arena, justo el día después de que el cielo también se viera raro.

“Les comparto estas fotos que tomé esta mañana 5 de Abril 2020 Playas de Rosarito, Baja Calif”, escribió la usuaria.

“Las playas cerradas, nadie tiene acceso a ellas, pues multan a quien viole la ley federal para esta cuarentena, les comparto esto que apareció esta mañana en la playa, No se que significan estos hermosos dibujos con tantos símbolos 😍🙏❤️🙏mi querida amiga Marilu Figueroa me dice que son mensajes de las Estrellas 🌟 (no se ven huellas)”, exclamó la también cantante.

Internautas que se percataron de las fotografías afirman incluso que podrían ser “extraterrestres”, ya que al no verse huellas de personas en la arena, como lo compartió Lila, lo atribuyen a ello.

Y ustedes a que lo relacionan ¿realidad o montaje?, la publicación hasta el momento ha dejado cientos de reacciones.

