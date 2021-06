Simulacro 2021 fue un éxito: Sheinbaum

Pese a reportes ciudadanos de bajo volumen y ausencia de sonido, la mandataria aseguró que de los 12 mil 825 altavoces, 200 no funcionaron.

Escucha la nota:



El simulacro 2021 efectuado antes del mediodía en la Ciudad de México fue un éxito, consideró la jefa de gobierno Claudia Sheinbuam.

Pese a los reportes ciudadanos de bajo volumen y ausencia de sonido en los postes del C5 en distintas alcaldías, la mandataria capitalina aseguró que de los 12 mil 825 altavoces, funcionaron el 99 por ciento, por lo que solo no emitieron la alerta 200.

Asimismo ante las críticas de diputados locales de oposición que calificaron como un fracaso este ejercicio y que advirtieron llamarán a comparecer a Juan Manuel García, titular del C5, la funcionaria también destacó la participación alrededor de 6 millones de personas y un total de 14 mil 537 inmuebles.

“Hay que decir que el simulacro fue un éxito en el sentido de que participó un porcentaje muy alto de la población, que sonó el 99% de los postes, un número mucho mayor del que había operado en otros simulacros. En este caso por supuesto el director del 65 está dispuesto a platicar con cualquiera de los legisladores, no hay ningún problema, pero sí es importante que hubo este sonido y a las personas que no lo escucharon por supuesto los reportes que puedan hacer”, declaró durante el simulacro 2021.

En tanto, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, anunció que se registraron una crisis nerviosa de una persona en la Central de Abasto (CEDA), así como otras dos personas con “efectos menores”.

SE INVESTIGA MUERTE DE MUJER EN BENITO JUÁREZ

Además, sobre el reporte de la mujer de 33 años falleció en el intervalo del simulacro, en un inmueble de la colonia Del Valle en Benito Juárez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, refirió que se está investigando la causa del deceso.

“Desde que tuvimos el reporte nos comunicamos con la familia, la doctora habló personalmente con el papá de la joven que muere, ahorita ya están peritos y el fiscal de Benito Juárez ya están en el lugar para que nos puedan decir con mayor precisión que pasó”, dijo.

Es difícil que se había caído porque y los videos que nos hace el jefe regional que estaba en la zona, el barandal está alto, es un barandal alto, no tenemos ningún reporte y el papá si coincide con nosotros, el padre de la víctima que todavía no sabemos qué pasó, entonces para no especular creo que lo más conveniente es esperar a los peritajes, concluyó, tras el simulacro 2021 en la CDMX.