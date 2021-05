Sheinbaum se vacunará este sábado en Prepa 5 de la UNAM

Escucha la nota:



Este sábado 29 de mayo será vacunada contra covid la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en la sede habilitada en la Prepa 5 de la UNAM, en la alcaldía Tlalpan.

#EnVivo 🔴📹 La Ciudad continuará en semáforo amarillo. Sigamos cuidándonos; no bajemos la guardia. https://t.co/K2MCzV4iFq — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 28, 2021

La mandataria capitalina confirmó su cita y presumió que el sistema de notificación vía SMS si sirve.

Sin embargo, no reveló la hora en que acudirá, a fin de evitar que en el lugar se concentren los representantes de los medios de comunicación.

“Sí, por ahí está –sí funciona el sistema de Clark–, aquí me llegó mi SMS, aquí está, dice: “Hola, Claudia Sheinbaum Pardo, te escribimos del Gobierno de la Ciudad de México para confirmar tu cita de vacunación contra COVID-19, Módulo Escuela Nacional Preparatoria Número 5”, no les digo la hora porque no quiere que haya muchos fotógrafos ahí, “… consulta la ubicación en el módulo que viene, te asignaremos una hora de cita para agilizar el proceso, no llegues antes de la hora…”, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está mi mensaje SMS”, declaró.

Asimismo, la jefa del ejecutivo local anunció que iniciará la próxima semana la vacunación de personas 40 a 49 años. Mañana, agregó, se darán a conocer qué alcaldías inician con este proceso.

La próxima semana continuamos en Semáforo Amarillo. A partir del lunes 31 de mayo, reanudan actividades spas y centros de masajes y se amplían aforos en distintas actividades. Les comparto todos los detalles:https://t.co/wMqwJOHO5w pic.twitter.com/DqjWeK5hvE — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 28, 2021

Sheinbaum Pardo recordó que también la próxima semana se vacunan la segunda dosis de personas de 60 y más de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón, donde se aplicó la vacuna AstraZeneca.

Los 10 datos más importantes de la vacuna Janssen

Con la autorización de emergencia de este inmunizante, México amplía la oferta de vacunas, pero ¿cuáles son sus puntos fuertes?

1. En primer lugar, sólo es necesaria una dosis para alcanzar la inmunización.

2. Otra de sus ventajas es su estabilidad a temperaturas de refrigeración. Se puede conservar durante tres meses a una temperatura de entre 2 y 8 grados en un refrigerador convencional.

3. Se puede almacenar hasta dos años a temperatura de -20 grados.

4. Tiene una efectividad que va del 67 al 86 por ciento.

5. Los ensayos clínicos de la fase 3 se realizaron en México.

6. Es recomendada para personas de 18 años de edad o más.

7. Alcanza la máxima protección posible dos semanas después de aplicarse.

8. Hasta el 12 de abril, se administraron más de 6.8 millones de dosis en Estados Unidos.

9. Evidencia inicial sugiere que podría brindar protección contra la infección asintomática.

10. Los efectos secundarios fueron más comunes en personas de 18 a 59 años de edad, en comparación con personas de 60 años o más.