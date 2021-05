Sheinbaum se aplicará primera vacuna contra Covid este sábado

La jefa de gobierno mencionó que apenas antier se registró, por lo que aún no le ha llegado su mensaje SMS donde se detalla lugar y hora de vacunación.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acudirá el próximo sábado para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Me toca el sábado vacunarme por la letra de mi apellido ‘S’, entonces ya estaré vacunándome el último día de 50 a 59, tengo 58 años, 24 de junio cumplo 59. Estoy en el margen de esta edad. El sábado me tocará vacunarme. Voy a ir como cualquier persona, ciudadana, con mi registro, que ya tengo impreso para poder hacer la fila que me corresponde y vacunarme en el momento que me corresponda de acuerdo a mi cita”, sostuvo en videocoferencia.

La jefa de gobierno mencionó que apenas antier se registró, por lo que aún no le ha llegado su mensaje SMS donde se detalla lugar y hora de vacunación.

Sheinbaum Pardo es residente de la Alcaldía Tlalpan, donde inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 a personas de 50 a 59 años de edad.

En Tlalpan se habilitaron dos unidades vacunadoras: Six Flags y la Preparatoria 5.

El biológico que se estima aplicar a 87 mil 347 personas de la demarcación es el de Pfizer-BioNtech.

Para ser beneficiario y recibir la vacuna, deben registrarse en mivacuna.salud.gob.mx o marcar a Locatel (55-56-58-11-11).