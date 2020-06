Sheinbaum reconoce participación en el reparto de despensas en Tlalpan

Escucha la nota:



La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que la participación de su secretario particular, Carlos Alberto Ulloa, en el reparto de despensas en la alcaldía de Tlalpan, no estuvo bien toda vez que se puede malinterpretar.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina aclaró que la entrega de las despensas no es un programa de gobierno, pues se trata de insumos donados que recibió su administración de parte de una empresa.

“Supe del video, me comuniqué con él, es una donación que se hizo de despensas a distintas alcaldías y él estaba ahí coordinando pero no me parece que esté bien y le comenté, no es un trabajo electoral ni mucho menos sino sencillamente de ayudar a las distintas alcaldías y en particular a participación ciudadana a entregar estas despensas que son de donación pero le planteé que es mejor evitar, que se pueda malinterpretar este trabajo que en realidad es de ayuda a las personas vulnerables”, apuntó.

La funcionaria puntualizó que el reparto de las despensas donadas será transparentado, al tiempo que insistió en que su colaborador ya fue instruido para que no participe en estas acciones.

“Es una donación que hicieron empresas para atender a personas vulnerables, se estaba repartiendo en distintas colonias vulnerables de la ciudad, ahí justamente donde se considera que hay mayor de necesidad pero vamos a transplantar totalmente este programa y a Carlos decirle que pues aún cuando estaba haciendo una labor de entregar estas despensas a distintas áreas de la ciudad, es mejor que no lo realice para que no se malinterprete y vamos a transparentar todo, cuántas despensas fueron, en dónde se repartieron y es de una donación que hizo una empresa”, refirió.

Cabe señalar que en redes sociales fue difundido un video en el que Carlos Alberto Ulloa aparece repartiendo los paquetes alimentarios y en el que, acompañado por las dictadas morenitas Gabriel Osorio y Guadalupe Chávez, señala que están entregando los apoyos por instrucción de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.