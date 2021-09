Sheinbaum reconoce falla en planta de emergencia de Línea 2 del Cablebús

Escucha la nota:



A casi un mes de haber iniciado operaciones, la Línea 2 del Cablebús que va de Constitución de 1917 a Santa Martha presentó tras el sismo de ayer una falla en una de sus plantas de emergencia que ocasionó que los usuarios quedaran por más de una hora atrapados en las cabinas.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que dicho equipo comenzó a operar 40 minutos después del sismo.

Advirtió que se investiga el caso y en casi de haber responsabilidad de la empresa que opera este teleférico, será sancionada.

“Todas las estaciones, o en donde se opera la carga de las estaciones, tienen una Planta de Emergencia; en este caso, la Planta de Emergencia no entró en operación hasta un tiempo posterior y estamos revisando exactamente qué pasó –solamente fue en una parte del tramo de la Línea… en un tramo de la Línea 2–; se está revisando exactamente qué pasó y, en todo caso, la sanción a las empresas –si es el caso–“, declaró.

Asimismo dijo que si bien la situación que se presentó ayer no representó riesgo para los usuarios, también se revisaron las torres, estructuras donde no se detectaron problemas.

“Y se están revisando todas las plantas de emergencia para que no pueda… no ocurra una situación de este tipo, pues, que no tuvo riesgo –digamos–, pero sí representó una situación de… pues, de angustia para la gente que estaba en las cabinas. Y, sé están revisando también todas las torres y todo, que no… hasta ahora no se presentó ningún problema, afortunadamente están bien construidas”, apuntó.

Ayer en redes sociales circularon diversos testimonios en video que mostraron cómo sacudió el sismo las cabinas que quedaron suspendidas por más de una hora.