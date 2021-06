Sheinbaum pide no criminalizar a jóvenes que consumen marihuana

Escucha la nota:



La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de la resolución de inconstitucional que hizo la Suprema Corte de justicia de la Nación respecto a la prohibición del uso lúdico y recreativo de la marihuana.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que el tema central es no criminalizar a los jóvenes que la consumen y hacer ajustes legales para el caso de la Ciudad de México.

“Es un derecho en términos de como lo expresaron los demandantes. Me parece bien que la Suprema Corte de justicia haya resuelto de acuerdo a lo que evaluaron en términos de esta solicitud que se hizo. Entonces si este es el caso también tendría que haber algunas modificaciones en el caso de la Ciudad de México”, dijo.

Lo que me parece más importante, aseguró, y creo que es el tema central, es no criminalizar a los jóvenes que consumen sino finalmente con lo que no estamos de acuerdo es la violencia que se genera alrededor de la venta de droga o de la venta de productos ilegales.

La funcionaria agregó que por el momento no se contempla una campaña informativa pero sí que haya una mayor orientación sobre las consecuencias del consumo drogas, como la marihuana.

Asimismo recordó que la estrategia de seguridad en la capital no está orientada en el combate al narcotráfico sino a los generadores de violencia.

“Dejar de criminalizar a los jóvenes en este consumo pues me parece que es algo importante, que no haya una criminalización en este sentido y en todo caso pues una información muy intensa de lo que significan los consumos de los distintos estupefacientes para los jóvenes”, apuntó.

La jefa del ejecutivo local refirió que la resolución de la SCJN responde a un derecho expresado por quienes demandaban evitar criminalizar el consumo de marihuana.