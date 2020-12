Sheinbaum pedirá a caseros de micro facilidades de pago de rentas

La mandataria local aclaró que se pedirá la colaboración voluntaria y solidaria con el objetivo de que no se pierdan más empleos en la capital durante 2021.

Ante las dificultades que enfrentan micro y pequeños empresarios, principalmente los ubicados en el Centro Histórico, a consecuencia del cierre de sus negocios por el establecimiento del semáforo rojo en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbuam informó que enviará una carta personalizada a los empresarios que les rentan los espacios y locales, a fin de solicitarles que les otorguen facilidades para el pago de las mismas.

En conferencia de prensa, la mandataria local aclaró que se pedirá la colaboración voluntaria y solidaria con el objetivo de que no se pierdan más empleos en la capital durante 2021.

“Pero en particular en el centro histórico que hay algunas personas que tienen concentrado una parte importante de estas rentas, les vamos a enviar una carta personalizada pidiéndole su solidaridad y apoyo para que los comercios puedan diferir sus rentas, y esto es algo voluntario no es algo que estemos obligando no mucho menos a través de la ley sino sencillamente pedirle su apoyo para mantener sobre todo los empleos de la ciudad”, indicó.

Asimismo la jefa del ejecutivo local pidió a la ciudadanía apoyar a los restaurantes, uno de los sectores más afectados por la pandemia, y que hagan sus pedidos durante estas celebraciones de fin de año.

“Y también que apoyen a los restaurantes de la ciudad, que llamen para hacer algún pedido a alguno de sus restaurantes para que pueda haber el apoyo a este sector tan importante de la ciudad”, declaró.

Ayer las autoridades capitalinas anunciaron que darán un apoyo único de 2200 pesos, que es la mitad del salario mínimo, a por lo menos 100 mil trabajadores de restaurantes formales y no formales.