Sheinbaum niega ‘influyentismo’ en beca de Conacyt para su hija

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbuam negó que su hija Mariana Imaz Sheinbaum haya recibido por influyentismo una beca del Conacyt, organismo envuelto en polémica por haber denunciado por delincuencia organizada a 31 científicos.

En conferencia de prensa, la mandataria local aseguró que el apoyo para estudiar en el extranjero que recibe su hija, de quien dijo sentirse muy orgullosa, data de 2016.

“Primero yo estoy muy orgullosa de mi hija, ella por méritos propios consiguió un doctorado en la Universidad de California y como decenas de miles de personas una beca de Conacyt para poder estudiar su doctorado en el extranjero, ella terminó ya el doctorado y de igual manera como yo hice mi doctorado que tuve una beca de la UNAM en su momento, pues ella tuvo acceso a una beca igual qué decenas de miles de personas que han podido hacer esto”, indicó.

Asimismo la funcionaria calificó como un “ataque” a su familia la difusión en redes sociales de la información de la beca a la que tuvo acceso su hija.

“Nosotros ni utilizamos, nunca lo hemos hecho, yo me formo para sacar mi pasaporte o para sacar mi licencia. Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de sus trámites. Particularmente ella tiene su beca desde 2016, esto es importante que lo supieran, terminó ya su doctorado, me siento muy muy orgullosa de ella y eso es importante que se conozca. No creo que estos ataques familiares ni ayuden a un ambiente sano y también no creo que sean buenos de ninguna manera”, declaró.

Sheinbaum Pardo también rechazó que el monto de la beca de Imaz Sheinbaum se haya incrementado casi al doble con el cambio de Gobierno federal.

“No, eso no es cierto, eso no es cierto. Los estudiantes que estudian en el extranjero tienen la posibilidad de dar clases también en sus universidades, pero no hay ahí, o sea reciben la beca normal del Conacyt. Sí pero no hay… no, no acostumbramos, no somos así, nosotros no usamos ningún tipo de influencia”, concluyó.

Revelan que hija de Sheinbaum recibió 1 millón 12 mil pesos de becas

Cabe señalar que el usuario @ALEPHBIO en Twitter publicó que, de acuerdo a información de la Plataforma Nacional de Transparencia, “el Conacyt otorgó entre 2019 y 2020, a Mariana Imaz Sheinbaum, hija de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX, un monto total de $1, 012,436.734 por concepto de Subsidios para Capacitación y Becas”.

Esta cifra es superior a la que habría recibido en la pasada administración la hija de Sheinbaum por parte del Conacyt.