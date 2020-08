Sheinbaum da visto bueno a iniciativa sobre comida chatarra en Congreso CDMX

Escucha la nota:



La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a la iniciativa que Morena presentó en el Congreso de la Ciudad de México para prohibir la venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad, como ocurrió recientemente en Oaxaca y Tabasco.

La mandataria capitalina detalló que tras la revisión hecha por la Consejería Jurídica, se determinó que la propuesta del diputado Miguel Macedo busca regular la venta de alimentos con alto valor calórico en escuelas públicas y privadas de educación básica.

Agregó que otro de los aspectos de la iniciativa es modificar la ubicación de este tipo de productos en centros comerciales y tiendas, a fin de que no estén al alcance de los menores.

“Una de las esencias de esta ley es que no se pueda vender en la escuelas comida llamada comida chatarra porque hasta ahora hay lineamientos pero no hay una prohibición expresa que obviamente tiene que tener lineamientos en el sentido de qué comida así y qué comida no pero la parte central en este caso es a las escuelas y también tiene que ver con que este tipo de alimentos no estén al alcance de los niños y las niñas, si ustedes pueden ver en los mercados como cuando uno entra las cajas pues está lleno de dulces por todos lados, entonces tendría que ver con reorientar este tipo de anaqueles que están tanto en los centros comerciales como en las tiendas. Esencialmente por ahí va la ley y me parece correcto”, declaró.

Y es que esta semana, el diputado por Morena, Miguel Ángel Macedo presentó una iniciativa para añadir una fracción a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

La propuesta de reforma establece la prohibición de la venta, entrega, donación, distribución y regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico y energético, así como bebidas energéticas en instituciones de educación pública y privada, de nivel básico y medio superior de la capital.

De igual forma contempla el retiro de las máquinas expendedoras que contienen este tipo de productos de las escuelas.

El documento también señala que será la Secretaría de Salud, la que determine con base en las Normas Oficiales Mexicanas, cuáles alimentos y bebidas serán prohibidos por incumplir con los estándares permitidos.