Sheinbaum analizará si va por la presidencia en 2024

A tres años de que comience el proceso de sucesión presidencial en México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que llegado el momento, podría analizar la posibilidad de contender por la presidencia de la República en 2024, por lo que ahora se concentra en el proyecto para el cual fue electa en la capital del país.

“Yo creo que ya lo veremos en su momento pero creo que hay que estar concentrados en gobernar la ciudad, si uno en este momento empieza hacer futurismos, pues empiezas a pensar en otra cosa y no piensas en para que te dijeron y yo tengo un programa de 96 puntos por lo que me dijeron, que lo ofrecí en campaña y vamos muy avanzados en prácticamente todo pero me toca gobernar la ciudad y ya después en su momento si es el caso pensaremos en otra cosa”, declaró.

Al impartir la conferencia magistral “CDMX: el camino para lograr una ciudad resiliente”, la mandataria capitalina consideró que para México sería muy bueno que pudiera tener una presidenta.

En este sentido hizo votos para que en el próximo proceso electoral haya más gobernadoras, pues actualmente sólo hay dos mandatarias.

“Ojalá en esta elección de las 15 gobernaturas haya más mujeres, sólo somos dos mujeres gobernando de los 31 estados y la ciudad de México y realmente el que haya paridad es muy bueno, el que haya más mujeres gobernando es algo que es muy bueno para cualquier lugar, así que yo espero que haya más gobernadores pronto y siempre una presidenta pues sería muy bueno”, comentó.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo evitó hablar sobre el proceso de elección del nuevo dirigente de Morena. “Ahí no voy q opinar, yo creo que nos toca gobernar la ciudad”, acotó.