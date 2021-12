Servidores de Fortnite se caen y dejan offline a sus jugadores ¡Por 8 horas!

¡Oh no! Los jugadores de Fortnite se quedaron sin poder usar los servidores durante 7 horas en esta semana.

Los servidores no permitían que los usuarios entraran a su Battle Royal .

Los servidores de Fortnite se cayeron el pasado miércoles y durante siete horas sus jugadores no pudieron ingresar a dichas plataformas.

Es decir, los jugadores no podían ingresar a los modos de juego mostrando en la pantalla mensajes de error a lo largo del día.

Mientras los servidores presentaban problemas, en la cuenta oficial de twitter de Fortnite aseguraba que el equipo de desarrollo se encontraba intentado resolver la problemática.

We are investigating login, matchmaking and other issues.

We will update you when the issues are resolved. pic.twitter.com/p9TwuvGEXt

— Fortnite Status (@FortniteStatus) December 29, 2021