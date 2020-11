¡Sergio ‘Checo’ Pérez termina segundo el GP de Turquía!

El primer podio en dos años y medio para ‘Checo’ Pérez llegó este fin de semana en Estambul durante el GP de Turquía, donde el piloto tapatío firmó una extraordinaria carrera que lo confirma como uno de los mejores pilotos del mundo, pues con este segundo lugar obtenido, Sergio alcanza los 100 puntos en la clasificación y se ubica en el 4º lugar de pilotos a pesar de perderse 2 carreras por Covid-19.

Información relacionada: Checo Pérez logra clasificación histórica en GP de Turquía

El mexicano partió desde la tercera plaza tras una gran clasificación el sábado y prácticamente no se movió de la punta. Escoltó la mitad de la carrera a su coequipero, Lance Stroll, quien lideró durante 37 vueltas de 58 hasta que entró a los pits, donde perdió posiciones que ya nunca pudo recuperar.

Pérez comandó la carrera durante unos instantes, pero un espectacular Lewis Hamilton le quitó la punta facilmente y se enfiló a la victoria 94 en su carrera, que de pasó lo convirtió en campeón del mundo 2020 e igualó la marca de Michael Schumacher con 7 títulos mundiales.

‘Checo’ tuvo una tarea titánica para mantener el segundo lugar, pues tras solo ingresar una vez a pits, el desgaste de los neumáticos otorgó cierta ventaja a los dos Ferraris que venían por detrás, pero ni Charles Leclerc ni Sebastian Vettel pudieron ante la destreza del mexicano y quedaron por detrás del piloto de 30 años en un cierre de carrera dramático.

Este es el noveno podio en la carrera de Pérez y la tercera vez que finaliza en segundo lugar, por lo que confirma una tarde histórica para él y su equipo, Racing Point, con quienes nunca había alcanzado esta posición y que dejará a partir del 2021.

🏁 How they crossed the line in Istanbul! 🏁#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/FSwCI5HEnu

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020