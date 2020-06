Señalan que Dexametasona reduce en un tercio muerte por coronavirus

Un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo llamado Dexametasona puede ayudar a salvar vidas de pacientes que se encuentran graves a causa del coronavirus, según un estudio de la Universidad de Oxford divulgado este martes.

Breaking: Oxford researchers find 1st drug proven to reduce Covid deaths

Low-cost steroid dexamethasone reduced death by a third in ventilated patients

If used from start of the pandemic it could have saved apprx 5,000 lives in UK

It costs about £5 — about £40 saves a life pic.twitter.com/AuhXcYbjyM

— Rhys Blakely (@rhysblakely) June 16, 2020