Segunda dosis de vacuna anticovid representa esperanza para adultos mayores

Con una asistencia abundante de adultos mayores se lleva a cabo la tercera jornada de la fase 7 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México que consiste en la aplicación de las segundas dosis en Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

En la Benemérita Escuela Nacionalde Maestros, sede habilitada para los residentes de Miguel Hidalgo, a las 7:00 de la mañana se abrieron sus puertas y fue a las 7:15 cuando comenzaron a aplicarse los primeros biológicos.

Esperanza y tranquilidad es lo que representa tener completo el esquema de vacunación anti Covid para la mayoría de los adultos mayores. En las carpas instaladas afuera del Metro Normal, los familiares de los adultos mayores esperan a que salgan. Ahí, el tenor Luis Abraham ameniza la espera.

A su salida, la señora Dolores Flores expresó su buen ánimo en este proceso de inmunización.

“Pues con más confianza, como que renace la esperanza de que estemos un poco mejor. Entonces con mucho ánimo y de manera positiva porque creo todo es para bien”, comentó.

Para el señor Javier García es tener más confianza para hacer frente a la crisis sanitaria.

“Para mí más confianza por todo lo que se está viviendo y cuidarnos, no decir vaya esta todo porque sigue todo esto”, apuntó.

La señora Rosalba Hinojosa hizo hincapié en que pese a haber recibido su segunda dosis, mantendrá el uso del cubrebocas, careta y guantes.

“He estado muy bien, la primera no me pasó nada, como si no me hubieran vacunado, hasta pensé que era agua y espero que me haga más bien. Pues no tanto como una buena seguridad sino seguir usando todo lo que tengo que es mi cubrebocas, careta y mis guantes, eso esto lo que tengo que seguir usando a pesar de que ya me hayan vacunado, yo voy a seguir igual”, declaró.

En tanto, para el matrimonio de Rogelio García y Patricia Romero, si bien la segunda dosis representa estar más protegidos frente al Covid, desearían que el proceso de vacunación alcanzara a un mayor número de habitantes.

“Protección, mucha seguridad y mantenernos sanos por más tiempo. Tranquilidad, me gustaría que fuera más rápido en cuanto al número de gente porque si lo consideramos con el número de habitantes del país, pues es mínimo pero bueno por lo menos nosotros ya estamos protegidos”, señalaron.