Sedesa alerta sobre 9 marcas de pruebas rápidas de Covid sin autorización sanitaria

La Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) ha detectado, hasta ahora, nueve marcas de pruebas rápidas de Covid-19 que se ofertan en distintas redes sociales que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En un comunicado, la Secretaría de Salud (Sedesa) advirtió que estos test de detección de coronavirus pueden ser pruebas falsificadas o apócrifas, por lo que sus resultados no son confiables, toda vez que se pudieran dar falsos negativos y con ello propiciar que quienes estén enfermos, sin saberlo, propaguen el virus entre sus familiares.

Información relacionada: Cofepris autoriza uso de emergencia de Paxlovid, tratamiento oral para Covid

En este sentido la dependencia hizo un llamado a la población para que no adquieran estos insumos por las redes sociales, pues representan un riesgo para la salud.

De igual forma la Sedesa pidió a la ciudadanía que si conoce de la venta ilegal de pruebas rápidas, lo denuncien en la página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

Las marcas que hasta este momento se han identificado como no autorizadas por COFEPRIS son: COVISTIX (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab) del fabricante Sorrento Therapeutics, REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB) de Hangzhou Realy Tech Co., Ltd, KIT DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (ANTÍGENO/FRONTO NASAL) de SZYBIO Life Origin Biotech.

También, PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2 de AMUNET, SARS-COV-2 IgG/IgM RAPID TEST de ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD. (China), FASTEP: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device de Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd, VIVADIAG: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST de VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd., China, HOTGEN COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE1 (SELLBEST) de Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd, y ONE STEP TEST FOR SARS-COV-2 ANTIGEN de Getein Biotech, Inc.

Todas estas marcas de pruebas rápidas Covid-19 están a la venta en Facebook y ninguna está aprobada por las autoridades sanitarias.