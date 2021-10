Sebastián Vettel reconoce ‘error’ durante el Gran Premio de Turquía

Sebastián Vettel, piloto alemán de la Fórmula 1, reconoció que se equivocó durante el Gran Premio celebrado en Estambul, Turquía.

El deportista compitió con neumáticos para asfalto seco, pese a que había llovido y la pista estaba mojada en vez de especiales para piso húmedo o mojado, provocando que perdiera el control del automóvil y saliera de la competencia en una curva.

Vettel confesó que está decepcionado por haber tomado dicha decisión: “fue incorrecta la decisión”.

El alemán terminó en el puesto 18 de un total de 20 participantes, por delante únicamente de los dos pilotos de Haas.

Valtteri Viktor Bottas, piloto finlandés, se impuso en la carrera, la cual es la decimosexta de las 22 rondas del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2021.

El finlandés (Mercedes) ganó, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), terminó en segundo, recuperó el liderato del certamen y su compañero mexicano Sergio Pérez completó el podio.

