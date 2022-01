¡Se va el más grande! Tom Brady se retira de la NFL, dicen medios deportivos

Adam Schefte, experto de la NFL en ESPN escribió en su cuenta de Twitter que el mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay se retira de la NFL tras 22 años como jugador profesional.

Lo anterior lo dio a conocer también el diario estadounidense, The Washington Post, quien lo describe como el mejor jugador en la historia del fútbol americano profesional.

*Información relacionada: Tom Brady, el mejor mariscal de futbol americano: Roger Goodell

La decisión también fue confirmada por TB12 Sports, la compañía de salud y bienestar desarrollada por Brady y su entrenador Alex Guerrero.

¿Quién es Tom Brady?

Fue un jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, con quien consiguió todo, entre ello 6 anillos de Super Tazón, colocando a la franquicia como la más ganadora de la NFL junto con los Acereros de Pittsburgh.

Asimismo, consiguió 5 premios al Jugador más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del Super Bowl.

Tres 3 Premios MVP de la Liga y 22 temporadas increíbles.

Campeón con Bucaneros

Su segundo y último equipo los Bucaneros de Tampa Bay, aquí consiguió ganar el segundo Super Bowl en la historia de la franquicia y en ser el primer equipo en ganar un campeonato en casa. Por tanto con los Bucs ganó en lo individual su séptimo Súper Bowl.

Líder de carrera en yardas aéreas

El mariscal de campo amado por muchos y odiado por otros, es el líder de carrera de la NFL en yardas aéreas y pases de touchdown.

Brady cumple 45 años en agosto. Su contrato con los Buccaneers se extendería hasta la temporada 2022. Pero las especulaciones sobre la jubilación comenzaron la semana pasada y se intensificaron durante el fin de semana pasado.

Brady y los Buccaneers fueron eliminados de los playoffs de la NFC con una derrota en la ronda divisional el domingo pasado en casa ante Los Angeles Rams.

7 Super Bowl Rings. 5 Super Bowl MVPs. 3 League MVP Awards. 22 Incredible Seasons. Thank you for it all, @TomBrady. pic.twitter.com/GcJDqTt9fj — TB12sports (@TB12sports) January 29, 2022

Brady no ha confirmado nada

El domingo pasado luego de su eliminación Brady dijo que no ha meditado si cumplirá su último año de contrato con los Tampa Bay Buccaneers.

“Honestamente no he pensado si seguiré, lo tomaré día a día y ya veremos qué pasa. Lo único en lo que pensaba era en ganar este partido; no he pensado en nada más, hace cinco minutos perdimos y no sé nada más”, dijo en conferencia de prensa.

“Creo que para llegar al éxito tienes que trabajar muy duro y nosotros lo hicimos, todos los equipos los hacen y a veces simplemente tienes que aceptar cómo suceden las cosas”, explicó en aquella ocasión.

Se va el más grande de todos los tiempos, el mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, pone punto final a su carrera como profesional.