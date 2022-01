Se queda corto regreso a clases presenciales en el IPN

Aunque este lunes 31 de enero iniciaron de manera oficial las clases presenciales en las escuelas de nivel medio superior y superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la realidad es que ante la cuarta ola de COVID no pudo ser al 100 por ciento y algunas carreras se seguirán impartiendo de manera virtual.

Después del confinamiento de casi dos años, de los 221 mil estudiantes que integran la matricula de esta casa de lo estudios, solo 32 mi mil 574 regresaron a las aulas, es decir, el 14.7%.

Información relacionada: Alumnos que asisten a clases presenciales tienen un mejor desempeño: Mexicanos Primero

En entrevista, Saraí Sandoval, estudiante del octavo semestre de la carrera de Relaciones Comerciales, de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás (ESCA Santo Tomás), quien tuvo que hacerse una prueba rápida de Covid confirmó un día antes del inicio del semestre 2022-2 que está enferma de COVID.

Comentó que de alguna manera tuvo suerte debido a que su carrera es una de las tres de las siete que se imparten en la ESCA Santo Tomás que seguirán impartiéndose a distancia.

No obstante, manifestó su preocupación de quienes si tienen que acudir y están enfermos.

“Esto da seguridad a mis compañeros de que yo por más que quisiera en un modelo presencial, pues al final es mi último semestre, mi forma de titulación es por promedio, lo último que yo quisiera es faltar a mis clases, si a mi me hubiera dado COVID y hubiera tenido esta situación hubiera sido mucho muy difícil para mí no acudir a clases, sería muchísimo más irresponsable acudir enferma, pero pues bueno tuve suerte de alguna manera en que yo esté enferma y tenga mis clases en virtual, sin embargo me pregunto ahora, me cuestiono, las personas que puedan estar en mi situación cómo van a estar el día de mañana”, declaró.

En este primer día de actividades académicas en el Politécnico, las problemáticas en las clases virtuales no estuvieron ausentes.

“Pero también hay otros que de plano pues ni siquiera se presentan no, mis clases empiezan a las siete de la mañana y a las siete de la mañana la profesora ni siquiera se ha comunicado con nosotros, la clase de las nueve el profesor ha hecho su intento por darnos la clase, estoy en esa hora de clase y el profesor tuvo muchas dificultades para conectarse, no tenía Internet, no le han dado la clave Wi-Fi, tuvo que conectarse directamente y no funcionaba su micrófono, entonces en clase empezó 9:40 cuando tenía que haber empezado a las nueve, entonces yo creo que están teniendo bastante problemas que no consideraron quizá al momento de plantear el regreso a clases”, indicó.

Saraí Sandoval agregó que a esto se suma otro problema, pues algunos maestros buscan que los grupos no sean divididos en 2 partes para darles clase en un modelo híbrido, sino hasta entres; además de que otros seguirán trabajando en modalidad virtual ante el temor a la variante ómicron.

“Los profesores no todos están a favor de impartir las clases de esta manera y muchos van a dividir no en dos sino hasta entre las clases y otros que de plano dijeron que a pesar de que su carrera fuera a darse en presencial, ellos no le iban a dar en presencial y la iban a dar en modo virtual, entonces yo creo que esta parte ya comienzan ha haber contraindicaciones entre la parte laboral y lo que el director diga, entonces aquí hay que este punto para analizar en los siguientes días”, expresó.

En el IPN el semestre 2022-2 se realizará con un modelo híbrido en las 90 unidades y escuelas, ubicadas en 24 estados del país.