¿Se le acusa de robar corazones? Ladrón se hace viral por su apariencia física

Vaya revuelo se generó en redes sociales, sobre todo por parte de varias mujeres, después de que se publicara la fotografía de Jonathan Cahill, un ladrón que impactó por su apariencia física.

Son las autoridades del condado de Yorkshire del Oeste, en Reino Unido quienes buscan al hombre, por lo que compartieron su rostro para en caso de que alguien lo vea en la calle, lo reconozca y llame a la policía.

Sin embargo, la policía local jamás se imaginó cómo reaccionarían los usuarios tanto de Twitter, como Facebook, pues la fotografía publicada el pasado 27 de enero del 2022, causó furor por lo “guapo” que está el presunto delincuente.

En ese sentido, medios internacionales señalan que fueron las mujeres las primeras en asegurar que “mantendrán los ojos abiertos” para dar con el paradero del hombre.

Can you help us to locate Jonathan Cahill, who has been recalled to prison?

He is 37 years old and is believed to be residing in the Wakefield area.

Please share our appeal below and contact us if you can help our officers to locate him. https://t.co/OliZVWYU7U pic.twitter.com/gbNJnla02F

— West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) January 27, 2022