¡Se hunde! Moderna pierde 22 mil mdd tras píldora anticovid

Las acciones de la farmacéutica creadora de la vacuna covid Moderna, cayeron este viernes después de que la Merck anunció la aprobación regulatoria para un tratamiento covid único.

Esto generó más de 30 mil millones de pérdidas de acciones que subieron en la pandemia.

Te puede interesar:¡2 de Octubre no se olvida! 5 libros para entender el Movimiento del 68

La píldora anticovid de la farmacéutica Merck busca la aprobación regulatoria para el uso de emergencia de su píldora anticovid.

Esto podría convertirse en el primer tratamiento contra covid que haya en el mercado de manera oral.

La farmacéutica Merck estadounidense y canadiense esta en desarrollo de la pastilla llamada Molnupiravir.

En un comunicado oficial, la compañía Ridgeback aseguró que su píldora podría reducir el riesgo de ser hospitalizado y a su vez, la muerte por covid-19.

La compañía se encuentra buscando la aprobación con la FDA.

Today we announced positive interim data for our investigational #COVID19 #antiviral treatment. Learn more about our latest news: https://t.co/v1DDAa4RjN $MRK pic.twitter.com/na2O4Y5N3D

— Merck (@Merck) October 1, 2021