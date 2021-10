‘Scroll’ infinito de Google ¿Qué es y cuál será su impacto?

Siempre a la vanguardia de la tecnología, llega el ‘scroll’ infinito de Google, que la compañía más bien lo llama continuo y hace referencia al desplazamiento sobre la web.

Esta función llega a los resultados de búsqueda del gigante de Internet, con la finalidad de explorar “nuevas formas de ayudar a las personas a encontrar” lo que requieren.

Cabe mencionar que esta práctica es la que habitualmente vemos en redes sociales cuando estamos en la página de inicio o “feed” y nos desplazamos “infinitamente” hacia abajo.

Sin embargo, tras el anuncio por parte de la empresa de servicios de Internet, surgió la duda de si se trata de un beneficio o una preocupación para los encargados de la publicidad en la red.

Por medio de un comunicado, el famoso buscador recordó que a principios del 2021 lanzó un rediseño de la página para los resultados de búsqueda en dispositivos móviles.

Ello, para una brindar una “experiencia más moderna”, así como también mayor facilidad para navegar dentro del buscador.

Recordemos que su función es mostrar los 10 principales resultados, y después seleccionar el botón “ver más” o la segunda, tercera, etc, página siguiente.

Lo anterior representa un reto para los creadores de contenido y sitios web, que “pelean” por aparecer en la primera página de resultados.

Ahora, tal parece que la “batalla” será por ocupar los primeros lugares, ya que todas los sitios aparecerán en la “primera” y posible “única” página que arroje los resultados de búsqueda.

Beginning today, continuous scrolling is starting to roll out to Google Search for most English searches on mobile devices in the US. Learn more: https://t.co/ulPL0EaKV0 pic.twitter.com/W0iwL3fdy6

— Google SearchLiaison (@searchliaison) October 14, 2021