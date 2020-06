Salud alerta sobre uso de Dexametasona para Covid-19

Escucha la nota:



La Dexametasona no debe ser utilizada de manera masiva por la población como tratamiento de Covid-19, alertó la titular de la secretaría local de Salud, Oliva López, quien recordó que este medicamento es eficaz en la atención de personas graves por coronavirus.

“Es un medicamento que no debe utilizarse de manera masiva y mucho menos en primer nivel, en primer contacto, es un medicamento las investigaciones que muestran que puede tener una utilidad es básicamente en cuadros muy graves, en hospitalizados y particularmente en hospitalizados que están conectadas a un ventilador”, precisó.

De igual forma, David Kershenobich, director del Instituto Nacional de Nutrición, advirtió que los médicos no deben recetar este fármaco, pues más allá de ayudar podría resultar contraproducente.

“Es muy importante que el médico general no utilice la dexametasona porque este es el tipo de ejemplo de un medicamento que puede ser contraproducente en esa etapa”, apuntó.

El especialista agregó que lo que se espera es que se desarrolle la vacuna y que se encuentren antivirales a partir de la estructura molecular del virus que ya se conoce y en la cual ya trabajan diversos grupos investigan posibilidades terapéuticas.

Al respecto, el rector de la UNAM, Enrique Graue dio a conocer que aunque el proyecto para desarrollar una vacuna en la institución avanza, podría tardar y estar lista hasta el próximo año, por lo que no se puede pensar en ello como base para el regreso a las actividades.

“No se ve como algo que vaya estar en las próximas semanas, ojalá pudiera estar en el transcurso de este año y si no probablemente la veremos para el siguiente brote del próximo año. En el momento creo que no debemos pensar en la vacuna como la necesidad para poder reactivarnos, esto no sucederá probablemente pronto”, declaró.