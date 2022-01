¿Sabías qué los perritos pueden distinguir idiomas? Este estudio lo demuestra

¿Sientes que tu lomito a veces no te entiende? Probablemente es por que le estás hablando en una lengua diferente… o solo no te hace caso, pero ese no es el tema.

Un estudio reveló que los perritos sí pueden distinguir entre idiomas.

Los perritos distinguen entre idiomas

El cerebro de los perros puede detectar el hablar y al mismo tiempo mostrar diferentes patrones de actividad cuando se ven frente a un idioma conocido y uno desconocido.

Esta investigación fue realizada por la Universidad Eötvös de Hungría con lo que se demuestra que un cerebro que no es de humano puede diferencias dos idiomas.

Este estudio se realizó co dieciocho imágenes cerebrales de perritos que escucharon ‘El principito’ en español y en húngaro.

Además, se vio que entre más edad tenia el perro, su cerebro respondía mejor a la lengua conocida y la desconocida.

Para hacer más interesante este estudio, se probó en el perrito de la autovía, Laura Cuaya, quien se mudó de México a Hungría para saber si su perro Kun-Kun se había percatado del cambio.

‘Me pregunté si Kun-Kun se había dado cuenta de que la gente de Budapest hablaba en otro idioma’.

Este fue el detonante de dicho estudio.

¿Cómo hacen los perritos para entender?

Esto se debe a que incluso los bebés antes de hablar, notan la diferencia entre dos idiomas.

Los perritos en los que se realizó el estudio se mantuvieron inmóviles mientras un escáner cerebral estaba en sus cabecitas.

Esto solo para demostrar los patrones específicos que se encontraron en una región del cerebro llamada córtex auditivo.

‘Cada idioma se caracteriza por una serie de regularidades auditivas’ dijo Laura.

Por otro lado, Raúl Hérnadez- Pérez, sugirió que mientras los perritos vivan con humanos, van captando las regularidades auditivas al lenguaje al que están expuestos.

‘Saber que un cerebro no humano puede distinguir entre dos idiomas es emocionante porque revela que la capacidad de aprender no es exclusivamente humana’, dijo Hernández- Pérez.

Sin embargo, aún no se sabe si esta capacidad es exclusiva de los perros o puede darse en otras especies.

Ahora que ya sabes que tu perrito puede distinguir entre idiomas, no dudes en poner a prueba tu acento y comprobar esto tu mismo.