Rover Perseverance de la NASA observa algo ‘nunca visto’ en roca de Marte

El “descanso” terminó y los nuevos hallazgos continúan de parte del rover Perseverance de la NASA, que se encuentra en Marte y recientemente observó algo “nunca visto”.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, informó que el exitoso robot descubrió un elemento bajo una roca estratificada del planeta rojo.

Recordemos que el vehículo se encuentra explorando el territorio marciano, ya que se encuentra en la búsqueda de indicios de vida en el planeta vecino.

Fue el pasado 30 de julio del 2020 cuando despegó la misión espacial del Programa de Exploración de Marte para tal objetivo.

De acuerdo con la agencia espacial estadunidense, el robot hizo el descubrimiento en la roca ubicada en un punto cercano donde aterrizó la primera vez en febrero de este año.

A través de redes sociales, el equipo del dispositivo anunció que se encuentra observando el cráter Jezero de Marte y utilizó una herramienta abrasiva en el extremo de su brazo robótico.

El objetivo fue erosionar la superficie de la roca para observar su interior.

Al desgastar la piedra, el rover envió imágenes para mostrar lo que había debajo de la capa superior, indica el portal RT.

Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un grupo de minerales y sedimentos granulados.

En ese sentido, los responsables de la misión sugieren que el hallazgo podría ser interpretado de muchas formas, pues además, no hay certeza de qué podría ser.

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.

More pics here for fellow rock lovers: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/qfIRs3MYyI

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 9, 2021