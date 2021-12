El ‘rover’ Yutu-2 captó misteriosas imágenes que muestran lo que podría ser una ¡cabaña en la Luna!

Sin duda lo que existe fuera de nuestro planeta nos sigue impactando y en esta ocasión el robot de exploración chino mostró algo que tiene anonadados a los científicos.

En una fotografía tomada por el Yutu-2, la semana pasada WeChat por Our Space, el programa de divulgación de la Administración Espacial Nacional China, se puede apreciar una imagen que parecería fuera de lo habitual.

En su misión de exploración lunar Chang’e 4, el rover detectó una formación cúbica con aspecto de casa o cabaña ubicada en la cara oculta de nuestro satélite.

Luego del misterioso descubrimiento publicado, se aseguró que el hallazgo se encontraba al lado de un cráter de impacto joven.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

Por su parte, Andrew Jones, corresponsal de SpaceNews derrumbó la teoría de que se trate de un objeto extraterrestre.

So yeah, it's not an obelisk or aliens, but certainly something to check out, and hard to discern much from the image. But large boulders (right) are sometimes excavated by impacts, as seen by the Chang'e-3 mission, which launched 8 years ago on Dec 1. [CNSA/CLEP] pic.twitter.com/ifOIFr4oQI

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021