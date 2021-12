¡Robot Chef! Esta máquina se especializa en hacer ricas hamburguesas

En Israel una cadena de comida rápida se ha hecho muy popular gracias a su peculiar chef robot especialista en hamburguesas.

Para los amantes de los animales, estas hamburguesas son totalmente vegetarianas.

La cadena de comida rápida israelí BBB, por si fuera poco, este novedoso chef adapta la cocción y los ingredientes en función de los clientes.

Todo funciona a través de la tecnología.

Para tener el gusto de ser atendidos por este chef metálico, los clientes deben abrir una aplicación en su teléfono móvil.

Ahí pueden encontrar decenas de opciones de ingredientes para preparar su hamburguesa al gusto; asimismo, pueden verificar la cantidad de proteínas o grasas en su contenido, tamaño y punto de cocción.

Con estas opciones el chef robot —con apariencia de un horno— procede a cocinarla, a gran velocidad, ya que es capaz de asar tres trozos de carne de origen vegetal en un lapso de cinco minutos.

I’m here at Israeli burger joint BBB to try their new plant-based burger by #SavorEat. It will be printed from this machine… pic.twitter.com/BpHyf1Ofc6

— James Spiro (@JamesSpiro) December 28, 2021