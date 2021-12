Rinocerontes blancos en peligro de extinción llegan a Ruanda

Los rinocerontes blancos están en peligro de extinción, sin embargo, recientemente se hizo un traslado de esta especie a Ruanda.

Fue un viaje que llevó a 30 rinocerontes en un Boeing 747, desde Sudáfrica hasta la zona de África Oriental.

Hasta ahora, el viaje fue considerado como el mayor traslado de la especie jamás realizado a lo largo de la historia.

El traslado de los animales se realizó como parte de un programa para reponer la población de la especie, diezmada por la caza furtiva desde la década de 1970.

Por ello, es que esta especie viajó cerca de 3 mil 400 kilómetros desde la Reserva Privada de Caza de Phinda, en Sudáfrica.

De acuerdo con African Parks, una organización benéfica dirigida por el príncipe Harry de Gran Bretaña, señaló que los rinocerontes viajaron cerca de 40 horas.

We are excited to share that 30 white rhinos, sourced from @andbeyondtravel Phinda in South Africa, were successfully translocated to @AkageraPark in Rwanda in the largest single rhino translocation ever undertaken. pic.twitter.com/VIlfCqdeZu

— African Parks (@AfricanParks) November 29, 2021