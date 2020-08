Revisa Harfuch actuación de policías que agredieron a Lady Tacos de Canasta

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch revisa la actuación de los policías que decomisaron a Francisco Marven su canasta de tacos, la muxe que es conocida en redes sociales como Lady Tacos de Canasta y de otro caso donde uniformados despojan de su mercancía a una mujer de la tercera edad que vendía hierbas en calles del Centro Histórico.

No cuidan a las mujeres.

No cuidan a la comunidad LGBTI+

No cuidan a los niños.

No cuidan al más vulnerable

¿Entonces qué carajos hacen?

LA POLICÍA NO NOS CUIDA #LadyTacosDeCanasta pic.twitter.com/4os4e1rlFZ

— Luis Cuevas (@CuevasC27) August 20, 2020