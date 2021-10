Responde Sheinbaum a UNACDMX que habrá ampliación de plazos para ejecutar presupuesto participativo

Luego de que la mañana de este lunes la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) solicitó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ampliar el tiempo para contratar y ejecutar los proyectos del Presupuesto Participativo 2020 y 2021, la mandataria capitalina anunció que ya estaba previsto, por lo que se pedirá un periodo más al Congreso local a fin de evitar subejercicios.

“Como saben, el año pasado no se implementó el Presupuesto Participativo, por la pandemia, y este año tocaron dos Presupuestos Participativos; si no ampliamos los plazos, se puede generar un subejercicio muy importante que provocaría que el año que entra se tuvieran que ejercer tres Presupuestos Participativos. Entonces, esta ampliación de plazos se tiene que presentar al Congreso de la Ciudad de México, y ya lo habíamos contemplado previamente”, indicó.

La funcionaria recordó que esta ampliación de plazos es necesaria toda vez que el año pasado no se implementó el presupuesto participativo debido a la pandemia, situación por la cual este 2022 fueron asignados dos presupuestos en esta materia.

Previamente, Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán y vocero de UNACDMX dijo que se niegan a “pagar obras que no se han ejecutado o que estén en proceso con tal de cumplir con los tiempos de marca la ley y no caer en subejercicio de los recursos (…) con los tiempos que nos marca la ley no podemos tener un proceso de contratación y luego de ejecución exprés, es muy corto”.

Los alcaldes de oposición recordaron que el próximo 22 de octubre es el límite para el diseño y aprobación de cada proyecto, mientras que el 31 de octubre, en menos de dos semanas, se deben haber contratado todas las obras y equipos necesarios para su ejecución, motivo por el que se pronunciaron a favor de una ampliación de estos tiempos.