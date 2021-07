Respeto las aspiraciones de Ebrard para 2024: Sheinbaum

Escucha la nota:



Tras el destape del canciller Marcelo Ebrard, quien confirmó tener aspiraciones para contender por la presidencia de la República en 2024, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo respetar al ex jefe de gobierno.

Además de a los otros integrantes del gabinete que han sido nombrados como presidenciables por el jefe del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

Reivindicamos la figura de las mujeres indígenas en la conmemoración de los 500 años de resistencia. https://t.co/zwPqejNRaK — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 13, 2021

Sheinbaum, reitera compromiso en CDMX

En conferencia de prensa donde fue presentado el programa para la conmemoración “500 años de Resistencia Indígena México Tenochtitlán”, la mandataria local reiteró que en su caso está concentrada en el encargo que tiene en la Ciudad de México.

“Pues está bien así como muchos otros, como lo ha dicho el presidente, yo respeto mucho a Marcelo y a todos los compañeros y compañeras del gobierno de México que ha mencionado el presidente de la República y como lo he dicho en mi caso estoy dedicada a la ciudad”, indicó.

Al ser cuestionada respecto a que si consideraba que el secretario de Relaciones Exteriores se había adelantado a los tiempos, la jefa de Gobierno evitó polemizar sobre esta pregunta.

De igual forma comentó que en su momento todos los que aspiren a ser el abanderado de Morena para buscar la presidencia tienen derecho a participar en la encuesta que definirá al candidato.

“A todos ellos y a quien quiera participar en su momento en la encuesta, en su momento, pues obviamente lo respeto mucho y creo que cualquiera tiene derecho a participar en esta encuesta, sea parte del gobierno federal o no, pero en este caso en particular, en mi caso estoy concentrada en mi ciudad”.

“(¿El canciller Ebrard se anticipó a los tiempos?). No quiero comentar sobre ello porque va a ser la gran nota y no estamos en eso, queremos que hoy la nota sea el debate, la discusión y la reinvindicación de las mujeres indígenas, en particular de Malintzi”, declaró Claudia Sheinbaum.