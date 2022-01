Respalda Sheinbaum trabajo de CEAVI con víctimas de L12

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó que los afectados por el colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro sean presionados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) para firmar un acuerdo reparatorio con grupo Carso, tal y como afirma la defensa legal de las víctimas.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que si hay alguna denuncia en particular sobre este caso, hay disposición a revisarlo.

“Bueno, tan no se ha obligado a nadie que hay varias víctimas que no quieren firmar aún; al revés, se da la información y se ha hecho esto con mucha, con mucha sensibilidad. Entonces, si hay alguna denuncia a algún servidor público, siempre, evidentemente, estamos abiertos a que se haga y a revisar el caso, pero en particular, ahora, lo que se ha hecho, desde el primer momento, es atenderlos, darles toda la información que requieren y apoyarlos”, comentó.

En este sentido la funcionaria manifestó su respaldo al titular de la CEAVI, Armando Ocampo.

Asimismo dijo ser respetuosa si las víctimas deciden no firmar los acuerdos y recurrir a una defensa legal.

“Si… no, no… yo confío en el trabajo que ha estado haciendo Armando al frente de la Comisión de Víctimas y, como lo hemos mencionado, hay muchos servidores públicos que han estado en contacto con las víctimas; cada víctima está en su derecho de acudir a un abogado o no, ese es derecho de las víctimas y, nosotros… no va a haber una crítica por ello a las víctimas, están en su derecho; lo que nosotros tenemos que hacer es su protección y cumplir con lo que establece la Ley de Víctimas de la mejor manera y con el mejor trato que podamos hacer”, declaró.