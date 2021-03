Respalda Sheinbaum investigación del priísta Cuauhtémoc “G” y coacusados

Escucha la nota:



La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, se congratuló con el trabajo realizado por la Fiscalía General de Justicia capitalina, al obtener órdenes de aprehensión en contra del expresidente del PRI en Ciudad de México, Cuauhtémoc “G” y cuatro coacusados entre ellos la diputada Tania “V”.

Durante la inauguración de la ampliación de la Línea 3, señaló que la Averiguación Previa estaba por cerrarse cuando la fiscal Ernestina Godoy y su equipo detectaron varias irregularidades como el hecho de que todas las víctimas vertieron la misma declaración.

Cuestionada si las autoridades de la anterior administración tuvieron un acuerdo político de impunidad para favorecer al llamando “Rey de la Basura”, la jefa de gobierno supuso que existe la posibilidad de que así haya sucedido al detectar varias irregularidades.

“Pues es probable porque había muchas irregularidades en la averiguación previa, no puedo asegurarlo porque obténganlos certeza, no me constan las pruebas pero si es extraño que no estuviera bien integrada y que además hubiera similitud exactamente declarando lo mismo todas las víctimas que fue lo que nos comentó la fiscal general”, puntualizó.

Sheinbaum también reconoció la ardua labor de la FGJ al retomar prácticas aumente desde cero la investigación, lo cual le permitió ejercer acción penal y obtener del Poder Judicial las órdenes de aprehensión contra los implicados en la red de prostitución encabezada por Cuauhtémoc “G”.

“Había muchas falsedades en todo el proceso que tenía muchísimos problemas es todavía averiguación previa de aquel entonces. Se decidió la Fiscalía a volver a entrevistar a todas la víctimas porque resulta que sus declaraciones eran las mismas en la averiguación previa original; se revisó de nuevo, se atendió de nuevo a las víctimas, inclusive habló con las reporteras que hicieron parte de esta investigación, se hizo una investigación muy profunda y se encontró, de a acuerdo con la Fiscalia, que merecía orden de aprensión y esta la otorgó un juez”, destacó.

Cabe señalar que al momento en que la Policía de Investigación se dispuso a concretar las órdenes de captura, el ex titular del PRI capitalino y coacusados, ya no estaban localizables, convirtiéndose en prófugos de la justicia.

Ahora, los inculpados tramitaron amparos ante el Poder Judicial de la Federación para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión por los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa.

