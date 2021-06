Repunte de Covid en CDMX entre 18 y 39 años, reitera Sheinbaum

La mandataria atribuyó este repunte a que este sector de la población, aún no ha sido vacunado.

El repunte de Covid en CDMX, registran un ligero incremento, principalmente en la población de 18 a 39 años y un crecimiento más moderado en el segmento de personas 40 a 49 años, reiteró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria atribuyó este repunte, el cual calificó como alejado a las dos olas previas de la pandemia, a que este sector de la población aún no ha sido vacunado.

“Como lo mencionamos el viernes de la semana pasada, el incremento de casos se está dando principalmente en las personas no vacunadas, en las personas jóvenes; hay un ligero aumento en hospitalizaciones, pero no es… está muy lejos, digamos, de lo que vivimos durante enero o febrero”, indicó.

La funcionaria insistió en llamar a la ciudadanía a evitar las medidas sanitarias de prevención, tanto a los jóvenes no vacunados como a los adultos de mayor edad con esquema completo o incompleto, ante repunte de Covid en CDMX.

Hasta el último corte disponible, la Ciudad de México reporta 755 personas hospitalizadas por Covid, es decir, 39 personas más respecto al viernes pasado cuando se reportaban 716 internados y 114 más que hace dos semanas.

¿TERECERA OLA?, SHEINBAUM DICE QUE NO

La jefa de Gobierno, descartó que estemos en la antesala de una tercera ola de Covid, al tiempo que reiteró que no habrá marcha atrás en la reactivación económica.

Refirió que el incremento de casos no es una alarma para la ciudadanía sino un llamado a no bajar la guardia.

“No estamos ante una tercera ola por lo pronto, lo que hay es un ligero incremento en los casos. Y aquí lo importante es que no podemos entrar a un proceso como el que teníamos el año pasado de cerrar actividades porque es igual de importante mantener la salud de los habitantes, como también la reactivación de la economía, es decir, cómo si podemos estar en verde”, señaló.

Entonces no hay que alarmarse, aseguró, no es un tema de alarma a la ciudadanía, sencillamente de cuidado y el tema hacia todas las actividades económicas es cómo seguimos reactivando y cómo entre todos no seguimos cuidando ante repunte de Covid en CDMX.