Reprueban diputadas panistas nombramiento diplomático de Pedro Salmerón

Diputadas locales del PAN expresaron su rechazo al nombramiento de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, acusado de acoso sexual por alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) cuando fue profesor de esa casa de estudios.

En conferencia de prensa, la legisladora Gabriela Salido cuestionó cómo el historiador podría velar por la dignidad de los mexicanos en el extranjero, si en el país no lo hizo e incluso los vulneró.

“La pregunta sería ¿si una persona es nominada para ocupar un cargo en el servicio exterior y ésta cuenta con acusaciones de acoso sexual por diversas mujeres y en diferentes ambientes, de qué manera va a proteger la dignidad de las y los mexicanos en el extranjero, si en territorio nacional se dedicó a violentarlos?”, indicó.

En este sentido las diputadas Gabriela Salido, Daniela Álvarez y Luisa Gutiérrez solicitaron al presidente López Obrador, retirar la propuesta a fin de salvaguardar el derecho de tantas mujeres, que con esta decisión sienten vulnerados sus derechos, pues pareciera que las simples denuncias no bastan para que las instituciones crean en quienes son víctimas de violencia.

En tanto, la panista Luisa Gutiérrez expuso su experiencia en la Fiscalía local, donde ha visto “tropiezos” en el camino de su denuncia contra el diputado por Morena, Nazario Norberto Sánchez.

“Yo pasé ocho horas en la Fiscalía y así otras mujeres más que han sido violentadas, yo vi a las mujeres desfilando tristes porque no les dan una respuesta justa, no hay autoridad. A una mujer no se le cree sino es hasta que exista una denuncia. Es reprobable que ni puertas tengan los baños para mujeres, así de expuestas y violentadas estamos”, reprochó.