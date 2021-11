Reprochan legisladores de oposición a Martí Batres uso de programas sociales para promocionar imagen de Sheinbuam

Este jueves el titular de la Secretaría de Gobierno (Secgob), Martí Batres Guadarrama, compareció ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, como parte de la glosa del tercer informe de labores de la Jefa de Gobierno Claudio Sheinbaum.

Durante un espacio de 20 minutos el funcionario hizo un repaso de las acciones realizadas en materia de atención de más de 3 mil movilizaciones sociales. Dijo que en los últimos 100 días hubo 145 eventos relacionados con la causa feminista, con 16 casos donde se registró violencia.

En la tribuna del recinto de Donceles, Batres Guadarrama llamó a estos grupos a manifestarse de manera pacífica durante las próximas jornadas de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

“Rumbo a las jornadas de lucha contra la violencia hacia las mujeres que se realizan el día 25 de noviembre, hacemos nuevamente un llamado a la realización de protestas pacíficas. Las instituciones de la Ciudad de México son solidarias con estas luchas de las mujeres”, indicó.

Asimismo advirtió que no se permitirá el comercio informal en el Metro y otros espacios como el Centro Histórico, el cual se toleró a raíz de la crisis sanitaria, todo ello en concertación con quienes realizan esta actividad.

“Hemos comenzado a realizar protocolos de acción en contra del comercio ambulante en pasillos y andenes del sistema de transporte colectivo metro por razones de protección civil. Lo decimos con toda claridad, el Metro no es lugar adecuado para el comercio ambulante, pues corren riesgo las vidas de las personas que utilizan este sistema de transporte, vamos a continuar con los operativos al respecto”, expresó.

En su intervención presumió de manera abundante el trabajo en materia de seguridad, el combate a la violencia contra las mujeres con el encarcelamiento de 69 feminicidas, así como 764 violadores, hostigadores y agresores sexuales; la reducción de homicidios en hogares como parte del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”; la universalidad de programas como “Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar”; así como la recuperación de 100 mil empleos tras los efectos negativos ocasionados por la pandemia.

No obstante, en su discurso inicial solo dedicó 10 segundos al tema de las víctimas del colapso en la L12 del Metro.

“Con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha dado un trabajo especial en la reparación integral del daño de las víctimas, particularmente en el caso de la Línea 12”, señaló.

Los diputados de oposición cuestionaron el uso de los programas sociales para la promoción anticipada de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum rumbo a 2024.

El diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres, incluso señaló que esa “receta” en la capital del país ya no funciona. Aseguró que son una mala copia del PRD, con la diferencia de que ellos perdieron lo ganado en 15 años y Morena en tanto solo 3, después de las elecciones celebradas este año.

“Con todo y las miles de brigadas que salían a la calle todos los días aún en pandemia, con toda la promoción que realizaron, no les fue suficiente para refrendar sus triunfos en la ciudad y en lugar de aprender de la lección, van a redoblar este esfuerzo por mantener una base electoral a costa de la necesidad de la gente. No sean una mala copia de lo que fue el PRD en la ciudad, que al menos a ellos les tomó 15 años perder lo que Morena perdió en tan solo 3, porque esa receta ya no funciona en esta ciudad”, puntualizó.

El diputado por el PAN Héctor Barrera consideró que el trabajo de la jefa de gobierno a tres años de haber iniciado su gestión son insuficientes y últimamente su labor se ha enfocado al proselitismo.

“Debemos reconocer que los resultados de la gestión de la jefa de gobierno a tres años ya de su mandato, han sido insuficientes y más enfocados en aspectos políticos y a últimas fechas en aspectos proselitistas que en aspectos materiales que en verdad mejoren el nivel de vida de las y los capitalinos”, apuntó.

Víctor Hugo Lobo, en representación del PRD, confió en que Martí Batres se concentrará en su encargo y no en las elecciones de 2024.

“Sabemos que hay voluntad, que hay una trayectoria, lo vemos como un hombre de Estado, un hombre que debe de pensar en las siguientes generaciones y no en las siguientes elecciones”, expuso.

Los diputados de oposición le pidieron establecer una mesa de trabajo con las víctimas de la L12 que se sienten poco escuchadas o ignoradas, más solas de haberles dado una indemnización. También pidieron mayores avances en la reconstrucción, pues de las más de 25 mil viviendas afectadas por los sismos de 2017, son 10 mil 553 las que se han entregado.

Por su parte, legisladores de Morena y aliados defendieron la gestión de Martí Batres, a quien le reconocieron su experiencia como funcionario público y su apertura al diálogo para atender a los distintos actores con actividades en la Ciudad de México.

Luego de 3 horas y media el secretario de Gobierno emitió su mensaje final en el que destacó su disposición a mantener el trabajo con todas las bancadas que integran el Congrego local, buscando acuerdos mediante el diálogo y atendiendo en el corto plazo el Paquete Económico de 2022 y otro pendientes como la Ley de Publicidad Exterior y el reconocimiento de nuevos derechos sociales como el programa“Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar”.